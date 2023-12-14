«مكى العقارية» تطرح Vio Mall بالقاهرة الجديدة

طرحت شركة مكى العقارية أحدث مشروعاتها التجارية الإدارية Vio Mall بمنطقة البنفسج عمارات فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع فى عدد من المشروعات المختلفة فى المدن الجديدة وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة، إن المشروع يمثل نقلة نوعية فى مشروعات الشركة تأكيدًا على استمرار نجاحاتها فى طرح مشروعات مميزة لعملائها، حيث تمتلك الشركة سجلًا حافلًا من المشروعات فى السوق المصرية منذ بداية انطلاقها.

وأوضح «مكي» أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 1012 مترا مربعا، بمنطقة البنفسج عمارات بنشاط تجارى إداري، ومكون من دور أرضى ودورين مكررين، ومن المقرر الانتهاء من تسليمه للعملاء بنهاية يونيو 2026.

وأشار أن الشركة تطرح وحدات مميزة بمساحات مختلفة بمشروع Vio Mall تبدأ من 30 مترا مربعا وتصل إلى 120 مترا، بأسعار تبدأ من 55 ألف جنيه للوحدات الإدارية، و120 ألفا للوحدات التجارية، منوهًا إلى أن الشركة طرحت المشروع بأنظمة سداد مرنة ومتنوعة لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات العملاء، بمقدمات تبدأ من 20% وتسهيلات فى السداد تصل إلى 72 شهرا.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن تعاقدها مع شركة Incomercial لإدارة الوحدات التجارية، حيث تقوم Incomercial بتقديم مجموعة متنوعة من الاستشارات المهنية المتخصصة بإعداد الراحة والسلامة والاستدامة والكفاءة المخصصة لدعم الزائرين، وتقوم بعملية تنظيمية لتحسين إنتاجية جميع عمليات المنشأة (للمستأجرين- زائري المشروع).

بالإضافة إلى إعداد مزيج التنوع السلعى بالكامل للمشروع، وتوزيع الأنشطة بالمنطقة التجارية بالشكل الذى يحقق إنسيابية الحركة على جميع الوحدات و الأدوار فى المشروع.

كما تعاقدت مع شركة Arkan Consultants كاستشارى هندسى للمشروع، مما يكسبه شخصية فريدة بين مشاريع القاهرة الجديدة فى استغلال كل تفصيله داخل المول لراحة عملائه وزواره، بالإضافة إلى خدماته التى تجعله منطقة تجمع وعلامة ضمن علامات التجمع الخامس.

يذكر أن شركة مكى العقارية نجحت فى تسليم أكثر من 16 مشروعا سكنيا لأكثر من 150 عميلا فى جاردينيا والنرجس وبيت الوطن، وتقوم بتنفيذ أكثر من 6 مشروعات باللوتس ومشروعات أخرى ببيت الوطن والنرجس.