بلاك بريك تطلق استراتيجية جديدة بحزمة مشاريع متنوعة

أعلنت شركة بلاك بريك للتسويق العقارى Black Brick انطلاق عملها بالسوق العقاري، حيث تبدأ الشركة عملها بامتلاك استراتيجية عمل قوية وطموحة، وخبرات وكفاءات بشرة واعدة يقودها حنا كرم، مؤسس ورئيس مجلس الادارة، بالإضافة لمحفظة مشروعات متنوعة مملوكة لكبريات شركات التطوير العقارى.

قال حنا كرم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بريك للتسويق العقارى Black Brick، إن الشركة بدأت عملها سبتمبر الماضي، ونجحت الشركة فى الاستحواذ على ثقة عدد من كبريات شركات التطوير العقارى فى وقت قياسي، حيث تتولى الشركة حاليا أعمال التسويق لمحفظة مشروعات متنوعة فى مناطق متعددة بالسوق العقارى.

وأضاف أن الشركة نجحت فى تكوين فريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة فى تقديم الاستشارات التى يحتاجها العميل للحصول على الوحدة التى تناسب احتياجاته وإمكانياته، حيث نجحت الشركة فى استقطاب كفاءات وكوادر بشرية لها خبرة طويلة فى قطاع التسويق العقاري، وذلك من خلال فريق مبيعات متميز يقوده أحمد إسماعيل، والذى يتولى منصب رئيس قطاع المبيعات بالشركة.

وأكد أن الشركة تعتمد على الدراسات السوقية التى تقوم بإجراءها بشكل علمى ومهنى دقيق، لافتا إلى أهمية تقديم خدمات الشركة بناء على دراسات تراعى التطورات السوقية، وتغير اختيارات العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف افتتاح عدة أفرع بالسوق المحلي، مما يحقق لها انتشارًا واسعًا فى عدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة وفى المناطق الساحلية، حيث تقوم الشركة بتسويق مشروعات فى مناطق متنوعة فى شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالى والبحر الأحمر، وتستهدف الشركة زيادة هذه المحفظة من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الشركة تستهدف العمل بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، تجعلها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتواصل المباشر وغير المباشر مع العملاء، وتقديم خدمات ذكية حقق التوازن بين مصلحة المطور العقارى ومصلحة العميل، لافتًا إلى أهمية التسويق الإلكترونى فى الوصول للعملاء المستهدفين.

ونجح حنا كرم من خلال عمله فى منصب رئيس مجلس إدارة شركة ريبورتاج مصر الإماراتية فى تحقيق نتائج أعمال قوية بمشروع «مونتى نابوليوني» بمستقبل سيتي، حيث تم تحقيق نسبة تنفيذ وانشاءات قوية بالمشروع فى وقت قياسي، وهو ما جاء اعتمادًا على الخبرات القوية التى يمتلكها والعمل ضمن رؤية واضحة وخطة طموحة.