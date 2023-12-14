مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

ترصد لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة لها والمعلقين حيث ستنطلق منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين بـ3 مواجهات مهمة نرصدها لكم في السطور التالية:

الأهلي ضد الفيحاء ..

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الأسبوع الـ17، حيث يبحث الراقي عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع الرائد في الجولة السابقة.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدرب ماتياس يايسليه بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء غدًا الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

الأخدود ضد الطائي ..

ويستعد فريق الأخدود لاستقبال ضيفه الطائي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق سعد يحيى.

أبها ضد الحزم ..

يستعد فريق أبها لمواجهة الحزم في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي ستقام على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق عبدالله المحسين.