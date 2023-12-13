الأهلي يغادر إلى الرياض لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى الرياض استعدادا لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقن في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت البعثة تواجد نجوم الفريق المحترفين وعلى رأسهم النجم البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي ميندي ونجم الوسط الإيفواري فرانك كيسيه والنجم الجزائري رياض محرز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمعهما غدًا الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء والقناة الناقلة والمعلق :

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء غدًا الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.