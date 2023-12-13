موعد مباراة الأهلي والفيحاء القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة ضد الفيحاء والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يدخل الأهلي المباراة بقيادة المدرب ماتياس يايسليه بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعثر أمام فريق الرائد بالتعادل في الجولة السابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 31 نقطة حصدها من 16 مباراة بواقع 9 انتصارات و4 تعادلات وتعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى الرياض استعدادا لمواجهة الفيحاء في المباراة التي ستجمع بين الفريقن في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت البعثة تواجد نجوم الفريق المحترفين وعلى رأسهم النجم البرازيلي فيرمينو والحارس السنغالي ميندي ونجم الوسط الإيفواري فرانك كيسيه والنجم الجزائري رياض محرز.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء والقناة الناقلة والمعلق :

ستقام مباراة الأهلي ضد الفيحاء غدًا الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقت أبو ظبي، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.