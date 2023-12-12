تباطؤ التضخم السنوي في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في أمريكا ( التضخم ) سجل على أساس سنوي 3.1% عن شهر نوفمبر.

التضخم في أميركا

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل ارتفاع بنفس النسبة ( التضخم ) ، وذلك بعد تسجيل المؤشر 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين( التضخم ) بنسبة 0.1% في نوفمبر على أساس شهري.

ارتفعت الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة، ما أعطى الأمل في أن التضخم قد يكون في مسار أقل.

وكان من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك ثابتًا في نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي.

وتعتبر تلك الارتفاعات مشابهة للتوقعات حيث كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى ثبات الأسعار عند معدل سنوي قدره 3.1%.

وفي حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من قراءة أكتوبر، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا آخر بعد أن وصل إلى 3.2% قبل شهر.

وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

وساعد انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.3% على إبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث انخفض البنزين بنسبة 6% وانخفض زيت الوقود بنسبة 2.7%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، مدعومة بقفزة بنسبة 0.4% في أسعار المواد الغذائية خارج المنزل. وعلى أساس سنوي، ارتفع الغذاء بنسبة 2.9% بينما انخفضت الطاقة بنسبة 5.4%.

وارتفعت أسعار المأوى، التي تشكل حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفعت بنسبة 6.5% على أساس 12 شهرًا. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا مطردًا منذ أن بلغ ذروته في أوائل عام 2023.

ينطلق اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.

الأسهم الأمريكية تغلق عند أعلى مستوياتها لهذا العام

الأسهم الأمريكية

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، لكنها تمكنت من الإغلاق عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام قبيل صدور بيانات عن التضخم هذا الأسبوع، وكذلك إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي ستؤثر بقوة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 18.52 نقطة أو ما يعادل نسبة 0.40% ليصل إلى 4622.89 نقطة عند الإغلاق .

في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية بمواقع 29.87 نقطة أو بنسبة 0.21% ليصل إلى 14433.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 158.97 نقطة أو بنسبة 0.44% ليصل إلى 36406.84 نقطة.