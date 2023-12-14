عاجل
الخارجية الأمريكية: نحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين (فيديو)
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب يرفض العفو عن أحمد فتوح ويوافق على انتقاله إلى الأهلي

أحمد فتوح لاعب الزمالك
أحمد فتوح لاعب الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يرفض محاولات العفو عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

txt

أسامة حسن: جمهور الزمالك لن يقبل اعتذار أحمد فتوح

txt

شاهد.. أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك برسالة غامضة

وقال صادق في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك جلسة ودية لرئيس نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان وهاني شكري وبعض أعضاء مجلس الإدارة للحديث عن حل أزمة فتوح وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ".

وأضاف: "طلب هاني شكري وأحمد سليمان من رئيس نادي الزمالك العفو عن أحمد فتوح بعد التزامه في الفترة الأخيرة ولكنه رفض وتمسك ببيع اللاعب ورحب بانتقاله إلى أي نادي سواء كان الأهلي أو بيراميدز في الفترة المقبلة في حال وجود عرض رسمي".

الجريدة الورقية