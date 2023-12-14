حسين لبيب يرفض العفو عن أحمد فتوح ويوافق على انتقاله إلى الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يرفض محاولات العفو عن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة بعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وقال صادق في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك جلسة ودية لرئيس نادي الزمالك بحضور أحمد سليمان وهاني شكري وبعض أعضاء مجلس الإدارة للحديث عن حل أزمة فتوح وعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية ".

وأضاف: "طلب هاني شكري وأحمد سليمان من رئيس نادي الزمالك العفو عن أحمد فتوح بعد التزامه في الفترة الأخيرة ولكنه رفض وتمسك ببيع اللاعب ورحب بانتقاله إلى أي نادي سواء كان الأهلي أو بيراميدز في الفترة المقبلة في حال وجود عرض رسمي".