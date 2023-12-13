3 لاعبين على طاولة فيتوريا حال غياب النني عن منتخب مصر

أثار محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، الذعر والقلق لدي الجهز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد سقوطه مصابًا في مباراة فريقه أمام أيندهوفن في الجولة الختامية لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأثبتت الفحووصات المبدأية التي أجراها النني، إصابته في أوتار الركبة، ولم يتحدد بعد فترة غيابه حتي يكمل باقي الفحوصات والوقوف علي حجم الإصابة النهائي.

ويتابع الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع نظراءه بالفريق الإنجليزي لمتابعة إصابة اللاعب التي جائت قبل أقل من شهر لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا في يناير 2024.

ويعد محمد النني أحد الركائز الأساسية التي كان يعتمد عليها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، بجانب مروان عطية لاعب الأهلي، وخاض معه أخر معسكرين للفراعنة بشكل مستمر.

وأربكت إصابة النني حسابات فيتوريا، الذي بات الأن مجبر للتفكير في بدائل سريعًا لتعويض النني في حال تأكد غيابه.

3 محاور أمام فيتوريا لتعويض غياب النني

كان فيتوريا يعتمد علي النني كلاعب إرتكاز، وكان يجاوره مروان عطية أو حمدي فتحي، وبالتالي بات مطالب الأن لتعويضه بلاعب يتمتع بنفس مميزاته، فلا مجال في الوقت الحالي لتغيير أسلوب اللعب.

وبالنظر للاعبي أصحاب هذا المركز، فلا يقع الإختيار إلإ علي 3 لاعبين هم الأوفر حظًا للوقوع ضمن إختيارات فيتوريا وهم:

أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي الشاب، والذي يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة.

نبيل عماد دونجا، لاعب ارتكاز الزمالك والذي يمر بأفضل فتراته الكروية منذ إنتقاله للزمالك.

سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الذي سجل مع فريقه هدفين هذا الموسم وصنع اثنين آخرين هذا الموسم.