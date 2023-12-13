تين هاج في مهب الرياح.. مانشستر يونايتد يُفاضل بين 4 مدربين لخلافته

بات المدرب الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في مهب الرياح بعد النتائج السيئة التي يعيشها الشياطين الحمر تحت قيادته، وأخرها الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث ودع فريق مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعد الهزيمة التي تلقاها من نظيره بايرن ميونخ الألماني وتذيله جدول ترتيب المجموعة.

وتواجد فريق اليونايتد في المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا، برصيد 4 نقاط.

كما يحتل مانشستر يونايتد، المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد خوض 16 مباراة.

4 بدائل لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن وجود 4 مدربين مرشحين لخلافة إريك تين هاج، وتدريب بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أنباء اقترابه من الرحيل.

وأشارت إلى أن الرباعي زين الدين زيدان، ولوبيتيجي، وروبيرتو دي زيربي، وجراهام بوتر، ضمن المرشحين لخلافة إريك تين هاج وقيادة مانشستر يونايتد.