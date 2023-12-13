جدري القرود.. اليابان تعلن أول حالة وفاة بالمرض

عاد جدري القرود لتصدر المشهد مجددا وسط حيرة وقلق من الدول الأوروبية والآسياوية، خاصة بعد ما أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة بمرض جدرى القرود فى اليابان.

رجلا في الثلاثينات من عمره كان يعيش في محافظة سايتاما بالقرب من العاصمة طوكيو، توفي بسبب مرض جدري القرود، وهي أول حالة وفاة من نوعها في اليابان، وفق وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

جدري القرود يسبب المرض حمى شديدة وصداعا

الوزارة أكدت أن المتوفي، كان يعاني من نقص المناعة بعد أشهر من إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي أن جدري القرود لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بسبب انخفاض حالات الإصابة الجديدة، وذلك بعد أن تم تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس في اليابان في يوليو من العام الماضي.

ووفق وزارة الصحة اليابانية، يسبب المرض حمى شديدة وصداعا وطفحا جلديا، وتستمر الأعراض الخطيرة لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع.

ويمكن يصاب أي شخص بمرض جدري القردة عن طريق ما يلي:

مخالطة لأشخاص المصابين، عن طريق اللمس أو التقبيل أو الاتصال الجنسي

ملامسة الحيوانات المصابة لدى صيدها أو سلخها أو طهيها

ملامسة مواد مثل الملاءات أو الملابس أو الإبر الملوثة

ملامسة الحوامل المصابات اللواتي قد ينقلن الفيروس إلى أجنّتهن

إذا كنت مصاباً بجدري القردة، يتعين عليك فعل ما يلي:

أخبر أي شخص خالطته مؤخراً مخالطة لصيقة، ابق في المنزل حتى تسقط الجُلبة برمتها وتتشكل طبقة جديدة من الجلد.

قم بتغطية الآفات وارتداء كمامة محكمة عندما تكون مع أشخاص آخري، تجنب المخالطة الجسدية.