الأرصاد: نتعرض لمنخفض جوي متعمق وسقوط الأمطار مستمر اليوم (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددة على أنه أمس شهدنا سقوط أمطار في معظم محافظات شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مؤكدة أن هذه الأمطار جاءت متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية والوجه البحري.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية:

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة “الأولى”، أن البلاد لا تزال تشهد سقوط للأمطار نتيجة لتعرضنا لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وسيبدأ اليوم في تحرك الأمطار لشرق البلاد، مؤكدة أن كميات الأمطار التي ستتعرض لها البلاد اليوم ستكون أقل مما حدث أمس.

وأوضحت أن محافظة شمال سيناء ستتعرض لأمطار تكون متوسطة ومن الممكن أن تغزر أحيانا، وتشكل بعض السيول في المحافظة، مشددة على أن الأمطار تمتد إلى خفيفة لجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من خليج السويس.



وتشهد البلاد خلال الساعات القليلة الماضية سقوط للأمطار الغزيرة على كل أنحاء البلاد، وذلك نظرًا لأننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كل أنحاء البلاد.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط للأمطار متفاوتة الشدة وتقل حدتها كلما اقتربنا من الداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل، وأمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.