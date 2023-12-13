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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذير من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، على عدد من المناطق من بينها القاهرة، خلال الساعات المقبلة.

السحب المنخفضة 

وأوضحت الهيئة أن آخر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد فرصا لسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، بكميات أقل من الأيام الماضية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار الخفيفة إلى مناطق الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسط سيناء، ولن تؤثر على أي أعمال أنشطة يومية.

أما في محافظة شمال سيناء، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا وتصل لحد السيول، مما قد يتسبب في بعض المشكلات في حركة المرور.

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