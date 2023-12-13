ثقافة أسوان تطلق سلسلة «رحلة قلم»

شهد قصر ثقافة العقاد أولى حلقات سلسلة «رحلة قلم» التى ينظمها نادى أدب قصر ثقافة أسوان، ضمن الأنشطة الأدبية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.

أدار اللقاء الشاعر حسنى الإتلاتى، وتحدث خلاله الأديب محسن عبدالكريم، عن مسيرته الإبداعية، ورحلة العطاء التى ساهمت فى إثراء الحركة الأدبية، كونه أحد شهود العيان على جيل الرواد فى أسوان من الشعراء والأدباء من أبرزهم حجاج الباى، سيد جاد، هاشم زقالى وفنجرى التايه، والنوبى عبدالراضى، وأيضاً الجيل التالى الذين أصبحوا من المبدعين فيما بعد منهم عصام راسم، أحمد أبوخنيجر، سيد العديس، بهاء الدين حسن وحلمى الطاهر.

وعن دور الأديب «عبدالكريم» فى إثراء الحركة الأدبية بأسوان قال: عملت كناشط أدبى بمعهد الخدمة الاجتماعية والمعهد الفنى التجارى، وكتبت بعدد من المجلات الصحفية منها صوت المعهد، صوت الحياة وصوت الجامعة، مستعرضاً سلسلة إصداراته الأدبية.

وخلال اللقاء الذى أقيم ضمن خطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، قدم الأديب ضيف اللقاء عدداً من مربعات شعر العامية إلى جانب مجموعة من مؤلفاته القصصية، بينما قدم الشاعر حسنى الإتلاتى مجموعة من ومضات «عبدالكريم» المنشورة له بعدد من مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بحضور الشاعرين عباس حمزة، ويوسف عبدالعزيز، والفنان التشكيلى محمود الشنقرابى، ومجموعة من كبار الأدباء والشعراء الشباب الذين قدموا فقرات فنية متنوعة.

والمعروف أن الأديب «محسن عبدالكريم» من مواليد محافظة أسوان، صدرت له عدة مؤلفات أدبية أبرزها الهدف، مذكرات أخصائى اجتماعى، كلام فى الحب، وحكايات حب، سبع قصائد إليها، همسات فى الحب والحياة، على فكرة، بستان المعرفة، وكنوز المعرفة.

كما نشرت قصصه ومقالاته فى الجرائد والمجلات الرسمية للدولة، إلى جانب الصحف المحلية بأسوان، ونوقشت أعماله فى محطة الإذاعة وقناة طيبة.

ويعد «عبد الكريم» عضواً مؤسساً لسلسلة إبداعات جنوبية بالاشتراك مع عصام راسم ومحمد بخيت، كما شارك فى مؤتمر المنيا الأدبى، ومؤتمر أنس الوجود بأسوان، وله عدة أعمال أدبية فى القصة والمقال والشعر قيد النشر.

وتأتى سلسلة «رحلة قلم» ضمن فعاليات نادى أدب أسوان، لاحتضان المثقفين من الأدباء والشعراء الذين قدموا سنوات من العطاء الفنى، وطرحوا للساحة الأدبية أعمالاً عديدة تركت بصمة مؤثرة على المشهد الإبداعى بالمحافظة.