صفقة الدوري الانجليزي على اعتاب اتحاد جدة السعودي

تداولت انباء صحفية ابرزتها الصحف الانجليزية، بشأن صفقة اتحاد جدة وتطورات موقف إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالتعاقد مع لاعب السبيرز، البرازيلي ريتشارليسون.

اتحاد جدة السعودي

وينتظر أن تعقد صفقة تبادلية بين الاتحاد السعودي وتوتنهام الانجليزي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، اذ تسعي ادارة اتحاد جدة إلى إنهاء الاتفاق على فسخ عقد محترفه البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بالتراضي بسبب عدم تقديم مستويات مرضية، وذلك بالتزامن مع اهتمام توتنهام ومدربه أنجي بوستيكوجلو بالحصول على جناح العميد.

ووفقا لما اكدته التقارير المتداولة فإن إدارة توتنهام عقدت النية بالموافقة على بيع عقد ريتشارليسون خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والاستفادة المادية الكبيرة من اهتمام أندية الدوري السعودي بالحصول على خدمات اللاعب.

وانضم ريتشارليسون ذو الـ 26 عامًا، إلى توتنهام هوتسبير، في يوليو 2022، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.

