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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكونغو الديمقراطية: بطاقات الناخبين المعيبة تثير القلق قبل انتخابات 20 ديسمبر

جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية

مع بقاء بضعة أيام فقط قبل الانتخابات الرئاسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تثير قضية بطاقات الناخبين المعيبة قلق الناخبين ومراقبي الانتخابات على حد سواء.

وفي الوقت الذي تعاني فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية بالفعل من الضعف بسبب هجمات تمرد حركة 23 مارس وغيرها من الجماعات المسلحة، فإن القضية تخاطر بإضافة طبقة جديدة إلى شبح أزمة ما بعد الانتخابات.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الكونغو لإجراء انتخابات في 20 ديسمبر، نزح رقم قياسي بلغ 6.9 مليون شخص في جميع أنحاء الدولة الشاسعة الواقعة في وسط أفريقيا، وفقا للأمم المتحدة.

 وفي الشرق، أدى القتال بين الجيش ومتمردي حركة 23 مارس إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص في الأشهر الأخيرة وفاقم الأزمة الإنسانية.

وقالت نعمة سيمبا، وهي من سكان غوما، إن بطاقات الناخبين كانت ذات جودة أفضل بكثير، وفي حين أن العديد من النازحين لا يملكون حتى بطاقات الناخبين، فإن الجودة الرديئة للبطاقات تشكل مصدر قلق آخر: فهي مطبوعة بالحبر الحراري، وسرعان ما تصبح غير مقروءة. 

انظر هل هذه بطاقة أم مجرد قطعة من الورق؟ لم يعد اسمي مرئيا، وجهي تلاشى، انظروا هذه بطاقة، اعتدنا أن يكون لدينا بطاقات جيدة ولكن انظروا إلى هذه، السلطات كذبت علينا".

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، فإن بطاقات الناخبين الخاطئة تدفع بالفعل بعض المرشحين إلى استخدام كلمات قوية لتقويض مصداقية هذه الانتخابات.

وقال إسبوار نغالوكيي، مرشح حزب "معا من أجل الجمهورية" لانتخابات نواب غوما، إن بعض الأسماء والوجوه قد تلاشت بالفعل ولم تعد مرئية على أصوات الناخبين.

ومع ذلك، يشعر المراقبون بالقلق أيضا بشأن نتيجة هذه الانتخابات.

وقال المحلل السياسي ألفريد وامونا بريف إن الناخبين مترددون أيضا في التأكد من مصداقية الانتخابات، بحجة أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة تواجه "عددا من التحديات" بالإضافة إلى بطاقات الهوية المعيبة المحتملة.

وتواجه الانتخابات أيضا عقبات لوجستية هائلة، وفي الأسبوع الماضي، أبلغت اللجنة الانتخابية الرئاسة أنها بحاجة ماسة إلى أربع طائرات من طراز أنتونوف و 10 طائرات هليكوبتر لنقل المواد الانتخابية إلى جميع المحليات.

وبينما يشكك بعض المراقبين في إمكانية إجراء الانتخابات بشكل صحيح، تؤكد اللجنة أن الجدول الزمني سيحترم للناخبين المسجلين في الكونغو البالغ عددهم نحو 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.

وسيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس التشريعية والبلدية الوطنية والإقليمية وكذلك للرئاسة.

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