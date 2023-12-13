تحذيرات عاجلة من الارصاد بشأن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

تشهد البلاد خلال الساعات القليلة الماضية سقوط للامطار الغزيرة على كافة أنحاء البلاد، وذلك نظرًا لاننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن آخر صور الاقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشرق البلاد يصاحبها سقوط للامطار متفاوتة الشدة وتقل حدتها كلما اقتربنا من الداخل لتصل خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الانحاء حتى الإثنين المقبل، وأمطار متوسطة تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

وتابعت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط للرياح على مناطق من أقصى الواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة الكبرى العظمى 21 والصغرى 14

الوجه البحري العظمى 21 والصغرى 12

السواحل الشمالية الغربية العظمى 21 والصغرى 12

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة العظمى 22 والصغرى 13

جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 16

شمال الصعيد العظمى 22 والصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 12