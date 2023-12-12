الناخبين يتحدون الطقس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شهدت لجان محافظة الاسكندرية توافد المواطنين صباح اليوم الثلاثاء ثالث ايام الانتخابات واليوم الختامى للادلاء باصواتهم رغم سقوط امطار متوسطة وغزيرة بغرب المدينة فى رسالة تاكيد من الشعب السكندرى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدين ان مصلحة الوطن فوق كل شئ . فيما شهدت لجان المغتربين في العجمى إقبالًا ملحوظًا في الصباح.

وأعلنت غرفة الانتخابات الرئاسية: انطلاق التصويت بالإسكندرية لليوم الثالث والأخير بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية في 533 لجنة فرعية، موزعة على جميع الدوائر الانتخابية. ويتنافس فيها كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسى رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز «النخلة»، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى رمز «السلم».

وقال المستشار مسعد أبو سعد، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، إنه تم التأكد من بدء العملية الانتخابية بجميع اللجان الـ533 الفرعية، والـ18 لجنة عامة بالإسكندرية، ووجود قاضي في كل لجنة فرعية من بينهم قاضيتان، وأن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي للجنته مع انطلاق الانتخابات. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة، مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا انتخابيا، واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

أكد المستشار أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، تخصيص مكان بجميع اللجان الانتخابية في المحافظات الثلاث، لإتاحة خدمة التصويت بطريقة «برايل» للمكفوفين من ذوى الهمم، وتوفير الأوراق المخصصة لذلك.

ونفى «أبو سعدة»، في تصريحات له ما تردد حول عدم تمكن ذوي الهمم من المكفوفين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالإسكنردية، لعدم توفر خدمة التصويت على طريقة «برايل» المخصصة للمكفوفين.

وأوضح أن اللجان شهدت خلال أول وثاني أيام الانتخابات الرئاسية إقبالا كبيرا وكثافة من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم، «مجسدين ملحمة وطنية تعبر عن مدى اهتمام وحرص المواطن المصري والسكندري خاصة على المشاركة الوطنية وأداء الواجب في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية».

من جانب اخر قامت مديرية الأمن بالإسكندرية، منذ فجر اليوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى محافظة الإسكندرية وذلك لتأمين الناخبين، واللجان، والقضاة، والمشرفين على عملية التصويت، لضمان قيام كل منهم بأداء دوره بكل سهولة ويسر.