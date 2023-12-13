بوساطة مصرية قطرية.. إسرائيل تطالب بهدنة جديدة وصفقة لتبادل الأسرى

كشفت شبكة سكاي نيوز عربية إعن أن إسرائيل طلبت وساطة من القاهرة والدوحة لإبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين في إطار هدنة إنسانية جديدة في غزة بحسب مصادر مصرية مطلعة.

ولفتت المصادر أن الجانب المصري انخرط بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأميركي لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبًا بين حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أنه تداول في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية، لكنها لم تنضج بعد، بالتالي لم تتضح معالمها.

فيما تجري لقاءات مرتقبة بين إسرائيل ومصر وقطر برعاية أميركية قريبًا في هذا الإطار.

وشهدت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا.