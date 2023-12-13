أرقام قياسية من مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا
شهدت مباريات الثلاثاء من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحطيم بعض الأرقام القياسية للعديد من الأندية.
ونعرض في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها بالجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا.
- بات فريق مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يتذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا منذ مانشستر سيتي في 2012-2013 عندما تذيل المجموعة التي ضمت آنذاك ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وأياكس أمستردام.
- تلقي فريق مانشستر يونايتد 15 هدفاً في مرحلة المجموعات، وهو أكبر عدد من الأهداف يستقبلها فريق من البريميرليج في هذه المرحلة من البطولة عبر التاريخ.
- كوبنهاجن هو الفريق الدنماركي الوحيد الذي نجح في تخطي مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
- لم يخرج براجا بشباك نظيفة في دوري أبطال أوروبا منذ مباراة الفوز على جالاتا سراي بهدفين نظيفين في أكتوبر 2012.
- يعتبر فريق ريال مدريد ثاني فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات 3 مرات بعد بايرن ميونيخ.