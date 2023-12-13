الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوجدانوف يبحث مع وزير خارجية غينيا الاستوائية افتتاح السفارة الروسية في مالابو

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون أنجي، الافتتاح المرتقب للسفارة الروسية بالعاصمة "مالابو".

وقال الجانبان خلال المباحثات، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الافتتاح المرتقب للسفارة الروسية في مالابو سيزيد بشكل كبير العمل على تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بالتجارة والاقتصاد والاستثمار والعلاقات الإنسانية وغيرها من المجالات.

وناقشا تطوير العلاقات الثنائية مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد زيارة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوجو لروسيا، مؤكدين تركيزهما على تعميق الحوار السياسي والحفاظ على تنسيق وثيق للسياسة الخارجية بالأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى.

يُذكر أن وزير خارجية غينيا الاستوائية قد وصل إلى العاصمة موسكو اليوم ضمن وفد برئاسة نائب رئيس البلاد المسؤول عن قضايا الدفاع وأمن الدولة تيودورو مانجو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد اهتمام الشركات الروسية بالعمل في إفريقيا بما فيها غينيا الاستوائية، لافتا إلى أن فرص الاستثمار هناك كبيرة.

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