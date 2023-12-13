محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بإجمالي طول 1,250 متر

واوضح "مختار" ان المشروع يتم تنفيذه علي مرحلتين ،المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر ،والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدراجات والعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه المستمر لتوجهات الدولة بأهمية تحسين الصورة البصرية للمواطنين بنطاق المحافظة علي مدار السنوات الماضية وايضا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين في جميع القطاعات..

كما وجه "مختار" الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ هذا الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل ووجه "مختار" أيضاً الشكر والتقدير لوزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ هذا المشروع بالدقهلية..

وقال "مختار" ان المشروع يقوم علي اهمية استغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعة الممشي، من خلال توسيع الكورنيش وممشي الألعاب والاستغلال الأمثل لكل مساحة متاحة ويتضمن ايضا إنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال مع مراعاة إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة استكمالا للخدمات المقدمة لهم ليكون ممشي ترفيهي كامل بجميع خدماته، وأكد " مختار " علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للمشي والكورنيش بطول القطاع ليكون علي نمط وشكل واحد من حيث المظهر الجمالي من فوق الممشي ومن ناحية النيل، كما وجه " مختار" بضرورة تكثيف الأعمال في القطاع الثاني من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين..

هذا وقد قال "مختار " أن الهدف من مشروع امتداد الممشي السياحي الجديد هو خلق متنفس ترفيهي لأبناء محافظة الدقهلية وروادها وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات خدمية من محلات ومشروبات وأطعمة.