وزير الداخلية النمساوي : الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا للسياسة الأمنية

أكد وزيرالداخلية النمساوي جيرهارد كارنر اليوم الأربعاء أن الهجمات الإلكترونية تمثل تحديا للسياسة الأمنية ويمكن أن تسبب أضرارا جسيمة لجميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الرقمنة تتيح فرصًا ومزايا ، ولكنها من ناحية أخرى توفر العديد من التحديات والمخاطر مثل احتمال وقوع الهجمات السيبرانية على السلطات والشركات أو التزييف العميق أو الأخبار المزيفة أو الاحتيال عبر الإنترنت.

وقال كارنر ، في تصريحات له اليوم ، : "إن أمن الشبكات وأنظمة المعلومات محور برامج جديدة ومكثفة بين الغرف الصناعية ووزارة الداخلية".. لافتا إلى أهمية زيادة جهود الأمن السيبراني.

وأضاف وزيرالداخلية النمساوي : "إننا في عالم اليوم نعيش في عالم رقمي حيث يعد أمن الشبكات وأنظمة المعلومات عاملاً رئيسياً".. لافتا إلى أن هناك مبادئ توجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض مع أهداف محددة تتمثل في زيادة المرونة السيبرانية ، وتقصير أوقات الاستجابة للهجمات السيبرانية وإنشاء معايير إلزامية للاحتياطات الأمنية.

وأشار كارنر إلى الاتفاق على تطوير خطة أمنية إلكترونية مشتركة بالتعاون مع رئيس غرف الصناعة جورج نيل في فيينا ، والتي يجب أن تتم بحلول أكتوبر من العام المقبل 2024.