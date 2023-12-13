شاهد.. وصول 300 من مزدوجي الجنسية من غزة إلى معبر رفح

أعلن مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، عن وصول 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح، مؤكدًا وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية.

معبر رفح

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية”، إلى أن 5 شاحنات وقود تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح، ووصول 75 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



استقبل معبر رفح، الجمعة، طائرتين إحداهما تابعة لروسيا والأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لدخولهما إلى الجانب الفلسطيني.

وقال مراسل إكسترا نيوز في رسالته على الهواء مباشرة، أن هذه هي الطائرة الثالثة للولايات المتحدة منذ بدء العدوان على القطاع، لافتًا إلى أنه منذ يومين زارت المسؤلة الأمريكية الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية العريش ووعدت بدعم كبير خاص بمستشفى ميداني سيصل إلى غزة، لكن حتى الآن لم يصل أي شيء.

وأكد أن المستودعات داخل معبر رفح من الجانب المصري، مزدحمة للغاية بالمساعدات المصرية والدولية والمقرر إرسالها إلى غزة، لكن استمرار القصف يعوق بشكل كبير سرعة توصيل هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

وتجددت الدعوات، اليوم الجمعة، من جهات دولية وأممية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين، في الوقت الذي تناشد فيه وزارة الصحة بغزة جميع الأطراف لإقامة نقاط طبية في خانيونس ورفح المكتظتين بالنازحين.