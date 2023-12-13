ما بين الكوارث الطبيعية وحرب غزة.. معاناة الأطفال في عام ٢٠٢٣

لم تقتصر معاناة الأطفال في المنطقة من الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا والمغرب وإعصار دانيال في ليبيا في عام 2023 وجاءت الحرب على غزة من قبل الاحتلال لتكمل على الجراح التي لم تلتئم بسبب ما عاناه الأطفال في المنطقة من كوارث طبيعية ضربت بعض البلدان وتسببت في وفاة الاف الأطفال والاصابات التي لحقت بهم لتأتي الحرب على غزة واستهداف العدوان الاسرائيلي للمدنيين الذي أفضى إلى وفاة الاف الأطفال تحت قصف الاحتلال.

وفي التقرير التالي ترصد " بوابة الوفد " أبرز الاحداث التي جرت في عام 2023 وراح ضحيتها الالاف من الأطفال من كوارث طبيعية وحرب العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة.

زلزال تركيا وسوريا

في 6 فبراير 2023 ضرب زلزال قوي أجزاء من تركيا وسوريا ووفقًا لليونيسف، فإن الزلزال قد أثر على حوالي أكثر من سبعة ملايين طفل بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا ، فيما تجاوز عدد القتلى 35 ألفاً في البلدين، ناهيك عن تحديات كبرى لإيواء ملايين المتضررين خلال هذه الفترة.

ومن ضمن ما اشيع حول الأطفال القصر في هذه الاثناء أنه تم تسليم بعضهم إلى أيدي طوائف وجمعيات إسلامية موالية للحكومة.

وإذا كانت الآثار المادية للزلزال ستحتاج أشهرا عديدة لتجاوزها والتغلب عليها فان الآثار النفسية والاجتماعية ستمتد لسنوات وستحتاج جهدا كبيرا وبرامج دعم واسعة لاستيعابها من قبل الأطفال.

زلزال المغرب

في يوم 8 سبتمبر 2023، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب أقاليم ومناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان في المملكة المغربية ، وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وتدمير عشرات القرى والمدن وتشريد آلاف السكان.

وأثر الزلزال الذي ضرب المغرب على الصحة النفسية لدى الآلاف، وخصوصا الأطفال الذين تأثروا بمشاعر الخوف وعدم الأمان نتيجة الكارثة فاضطربت حياتهم بشكل كبير بعد الزلزال فبدلا من البيوت يقيمون في الساحات وبدلا من الذهاب إلى المدارس باتوا يمضون وقتهم في التفكير وطرح الأسئلة عن مصيرهم.

وأشارت تقارير منظمة اليونيسيف إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب وهو أقوى حدث زلزالي يضرب المملكة منذ عام 1960.

إعصار دانيال في ليبيا

في سبتمبر الماضي خلّف إعصار دانيال الذي عصف بمدن شرق ليبيا، الأحد الماضي، وراءه مآسي وقصصًا إنسانية مؤثرة، ومن بينها حرمان عشرات الأطفال من عائلاتهم وأفادت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، بأن إعصار دانيال الذى ضرب مناطق فى شرق ليبيا، تسببت فى تضرر أكثر من 300 الف طفل ونزوح أكثر من 16 ألف طفل، وعاشوا خلال هذه الفترة ظروفًا نفسية واجتماعية قاسية في حين أن عدد الضحايا من الاطفال لم يتم حصره.

أطفال غزة تحت القصف الاسرائيلي

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الشهر الماضي ، إن تقديراته تظهر بأن عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة بلغ نصف مليون طفل ما بين قتيل وجريح ومن دمرت أو تضررت منازلهم.

واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بقتل أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض منذ السابع من أكتوبر الماضي، مقدراً عدد الأطفال الضحايا في غزة بـ700 ألف طفل ما بين قتيل ومصاب ومشرد من دون مأوى.

وتابع المرصد: أن هناك مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد القتلى الأطفال 10 آلاف، موضحاً أن مليوناً و840 ألف شخص في غزة أصبحوا نازحين داخليا ويقيمون مع أطفالهم في مراكز غير مخصصة أو مناسبة للإيواء، وسط اكتظاظ هائل، وهو ما يلقي بتداعيات جسيمة على الأطفال وسلامتهم.

كما طالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى مقبرة هي الأكبر للأطفال في التاريخ الحديث حول العالم، وتوفير الحماية لهم وإنهاء حالة ازدواجية المعايير الصارخة التي تسيطر على مواقفه، مضيفاً: "إجمالي القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوزت 23,012 قتيلا، من بينهم 9077 طفلا ورضيعا.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 17700 مدنياً بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، و700 ألف طفل بين قتيل ومصاب ومشرد، فيما اصيب 48780 شخصاً.