الكشف على 1948 مريضا فى منشأة شومان بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتنظيم قافلة طبيةعلاجية في قرية منشأة شومان مركز جمصة وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل ، حيث تم توقيع الكشف على 1948 مريضاً.

وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة ( 2باطنة - أطفال - جراحه - اسنان - نسا وتنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل لتحاليل الدم و معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray

وقد تضمن الكشف الطبى على باطنة 340 ، أطفال 314 ، جراحة 175

جلدية 168 ، أسنان 86 ، رمد 170 ، أنف وأذن 184 ، عظام 313 نسا وتنظيم 198

كما تم إجراء عدد 267 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكرلـ 156 لحالة ونحو على 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات واصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و 152 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم