الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الكشف على 1948 مريضا فى منشأة شومان بالدقهلية

القافلة المقامة
القافلة المقامة

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بتنظيم قافلة طبيةعلاجية في قرية منشأة شومان مركز جمصة  وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل ، حيث تم توقيع الكشف على 1948 مريضاً. 

وضمت 11 عيادة منهم 5 متنقلة  ( 2باطنة - أطفال -  جراحه  - اسنان - نسا وتنظيم  أسرة ) فضلاً عن معمل لتحاليل الدم و معمل للطفيليات و معمل أشعة x ray

وقد تضمن الكشف الطبى على  باطنة   340 ، أطفال   314 ، جراحة  175   
جلدية   168  ، أسنان   86  ، رمد   170 ، أنف وأذن   184 ، عظام  313     نسا وتنظيم   198

كما تم إجراء عدد   267 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،   فضلاً عن توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكرلـ 156 لحالة ونحو  على  116 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه كما تم تحويل 34 حالة للمستشفيات واصدار 16 قرارا للعلاج على نفقة الدولة 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية ، و  152 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

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