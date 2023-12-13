الفيوم تناقش دور الدولة فى التثقيف الصحي للمرأة 

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد نادى المرأة بمكتبة الفيوم العامة ورشة حكى حول " الثقافة الصحية ودور الدولة فى الاهتمام بصحة المرأة فى إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة"، وفى إطار اليوم العالمى للتنمية الشاملة، أدارتها أمل عاشور منصور مسئول الإعلام والتثقيف الصحي بمديرية الصحة، استعرضت خلالها أهمية تعزيز الثقافة الصحية للمرأة وتعديل المفاهيم والسلوكيات الخاطئة التي تتعلق بصحة المرأة والطفل.

وأشارت "عاشور" إلي أهمية المشاركة فى المبادرات الرئاسية المقدمة للمرأة، ومنها مبادرة (١٠٠ مليون صحة)، والتي بدأت عام ٢٠١٩، وتم خلالها فحص ٢٨ مليون امرأة مصرية بداية من سن ١٨ سنة، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت المبادرة حملات توعية على كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، أيضا مبادرة الكشف علي الأمراض المزمنة، وحملات تنظيم الأسرة، والاهتمام بصحة المرأة والجنين.

واختتمت حديثها مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل دائما ما في وسعها، نحو تمكين المرأة، وأن التركيز على صحة المرأة هو محور تطوير المجتمع.

محاضرات أدبية وورش فنية للرسم بفرع ثقافة الفيوم

وتحت عنوان "سر النجاح"، أعدت مكتبة منية الحيط الفرعية حوارا مفتوحا، أداره أحمد محمد السيد مسئول النشاط، موضحا خلاله أن النجاح يبدأ بالحلم والأمل، ولكن هذا الحلم يلزمه العمل، والسعي والطموح الكبير، ليحقق الإنسان ما يريد، فالنجاح لا يمكن ان يأتى بالصدفة بل يحتاج إلى تدريب وتخطيط وتفكير عميق، كما يحتاج أن يضع الانسان كل قدراته ويتحدى ظروفه ليحققه، لهذا يجب ان يكون النجاح مبنيا على أسس وقواعد ثابتة كى يستمر.

من جانب آخر نفذت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، ورشة فنية من الخرز، نفذها كلا من مروة السيد، وفتوح عبد المنعم مسئولي الفنون التشكيلية بالمكتبة، وتم خلالها عمل أشكال مختلفة من الخرز منها عقد، وسبحة، وفانوس.

جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، نحو تمكين المرأة.