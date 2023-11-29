الجامعة الألمانية بالقاهرة: بذور الشيا سلاح غذائى متميز لجسم الإنسان

كشفت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن أهمية بذور نبات الشيا لجسم الإنسان، من خلال تجارب للتأكد من صلاحيتها كعلاج لمرض الزهايمر.

استضاف قسم البيولوجيا الصيدلانية بكلية الصيدلة في الجامعة الألمانية بالقاهرة البروفيسور بيرند هيتسمان الذى يشغل منصب رئيس تحليلات العمليات وعلوم الحبوب في معهد علوم الأغذية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة هوهنهايم بألمانيا منذ عام 2011 فى ندوة علمية.

تضمنت الندوة تقديم عدد من المحاضرات النظرية عن الأمراض الانتكاسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون وهنتنغتون، أعقبها إجراء تجارب معملية لاختبار العديد من الأدوية التى تحوى بذور نبات الشيا في دودة ال " Caenorhabditis elegans " بغرض التعرف على مدى تأثير هذه البذور كدواء مضاد لمرض الزهايمر.

وأجريت الاختبارات على دودة C. elegans وهى نموذج لدودة تجرى التجارب المعملية للابحاث البيولوجيا الصيدلانية عليها في بلدان عديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتعد السابقة الاولى من نوعها في مصر و الشرق الأوسط التى نُظمت ندوة فى هذا الصدد بمعامل الجامعة الالمانية القاهرة على مستوى جامعات بلدان منطقة الشرق الاوسط.

مؤتمر علمي عن أحدث الطرق العلاجية ببذور الشيا

أعلنت ذلك الدكتورة هبة حندوسة رئيس قسم البيولوجيا الصيدلانية في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وتابعت أنه سوف يتم قريباً تنظيم مؤتمر علمى يلقى الضوء على أهمية التجارب المعملية التي أجريت عن أحدث الطرق العلاجية ببذور نبات الشيا وفوائده الطبية لمرضى الانتكاسية العصبية وسوف تطرح فى حينه بيانات تسجيل الحضور بهدف مشاركة العديد من الشخصيات الاكاديمية والمؤسسات التعليمية المحلية والاقليمية والدولية .

وأشارت الدكتورة سارة ثابت المحاضر بالقسم والمشرف على فاعليات أعمال الندوة إلى أن بذور نبات الشيا التي توجد بالأدوية العلاجية سلاح غذائى متميز لجسم الانسان ذات فوائد علاجية جيدة ، نظراً لتوفر العديد من الفيتامينات والكثير من المواد النافعة التي تحتويها هذه البذور ، وحاليا يجرى طلاب القسم يشاركهم خريجى الكلية طلاب الدراسات العليا العديد من التجارب المعملية باستخدام هذا النموذج العلمى التجريبى المتميز – نموذج الدودة - لاخبتار تأثير العديد من الأدوية والمستخلصات النباتية ، لافتة إلى أنها شخصياً قد أجرت التجارب المعملية عليها والتى أثبتت من خلالها مدى أهمية إستخدام هذا النموذج فى المجال البحثي أثناء مرحلة دراستها العليا و الذي بموجبه حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة هايدلبرج بألمانيا.