الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استجابة للوفد.. القومية للشرب: الصرف الصحي لقرية القراشية تم تسليمه منذ 12 عامًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن مشروع الصرف الصحي في قرية القرشية بمركز السنطة في محافظة الغربية تم تسليمه نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

 

وأشارت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأنه بتاريخ ٢۰۱۱/۱۰/۲۹، تم تسليم المشروع في القرية نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وهي الجهة المنوطة بالتشغيل والصيانة بالمشروع.

 

جاء ذلك استجابة للشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان "قرية القرشية في الغربية شكوى الأهالي من تراكم مياه الصرف الصحي" بتاريخ الثلاثاء 14  نوفمبر لعام 2023.

الجريدة الورقية