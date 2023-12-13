استجابة للوفد.. القومية للشرب: الصرف الصحي لقرية القراشية تم تسليمه منذ 12 عامًا

أكدت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن مشروع الصرف الصحي في قرية القرشية بمركز السنطة في محافظة الغربية تم تسليمه نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

وأشارت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأنه بتاريخ ٢۰۱۱/۱۰/۲۹، تم تسليم المشروع في القرية نهائيًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وهي الجهة المنوطة بالتشغيل والصيانة بالمشروع.

جاء ذلك استجابة للشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان "قرية القرشية في الغربية شكوى الأهالي من تراكم مياه الصرف الصحي" بتاريخ الثلاثاء 14 نوفمبر لعام 2023.