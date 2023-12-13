كيفية استخدام تطبيق Journal الجديد من آبل مع تحديث iOS 17.2

أصبح تطبيق Journal المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Apple متوفرًا أخيرًا. تم الإعلان عن أداة كتابة المذكرات الجديدة لأول مرة لنظام iOS 17 في يونيو، ولكنها أصبحت متاحة يوم الاثنين فقط مع تحديث iPhone الجديد - بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من ظهور iOS 17 نفسه.

بعد أن أصدرت Apple نظام التشغيل iOS 17.2، أصبح بإمكان مستخدمي iPhone الآن الوصول إلى تطبيق Journal، والذي يسمح للمستخدمين بتدوين أفكارهم في مذكرات رقمية. تدوين اليوميات هو ممارسة يمكنها تحسين الصحة العقلية ويمكن استخدامها أيضًا لدعم المشاريع الإبداعية.

يمكنك إنشاء إدخالات نصية تقليدية، أو إضافة تسجيلات صوتية إلى ملاحظاتك، أو تضمين مقاطع فيديو أو صور حديثة. إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فيمكن للمطالبات النصية المشتقة من الذكاء الاصطناعي تقديم اقتراحات لما يجب كتابته أو إنشاء إدخال للتالي. يتنبأ التطبيق أيضًا بالأوقات التي يقترحها لك لإنشاء إدخال جديد استنادًا إلى نشاطك الأخير على iPhone، والذي يمكن أن يتضمن صورًا ومقاطع فيديو أحدث، وسجل المواقع، وقوائم التشغيل التي استمعت إليها مؤخرًا، وعادات التمرين. سيرشدك هذا الدليل إلى كيفية بدء استخدام تطبيق Journal وتخصيص تجربتك.

كيفية إنشاء إدخال جديد في تطبيق Journal على iPhone

تطبيق Journal

عندما تفتح تطبيق Journal، اضغط على الزر + الموجود أسفل الصفحة لإنشاء إدخال جديد. إذا كنت تريد البدء بقائمة فارغة، فعندما تنقر على "إدخال جديد"، ستظهر صفحة فارغة ومن هناك يمكنك البدء في كتابة النص. يمكنك إضافة صور حديثة من مكتبتك عند النقر على أيقونة الصور أسفل مساحة النص، أو التقاط صورة في اللحظة وإضافتها إلى إدخالك أو تضمين مذكرة صوتية مسجلة عند النقر على أيقونة الصوت. يمكنك أيضًا إضافة مواقع إلى إدخالك عندما تضغط على أيقونة السهم في الجزء السفلي الأيمن من صفحة الإدخال. قد تكون هذه الميزة مفيدة لمدوني السفر الذين يتذكرون رحلاتهم إلى الخارج. يمكنك تعديل تاريخ الإدخال في أعلى الصفحة.

وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء منشور استنادًا إلى الأنشطة الأخيرة أو الموصى بها التي قام هاتفك بتجميعها - على سبيل المثال، الصور أو المواقع من الأحداث التي حضرتها أو جهات الاتصال التي تفاعلت معها مؤخرًا. ستعرض لك علامة التبويب الأخيرة، بترتيب زمني، الأشخاص والصور والعناوين التي يمكن أن تلهم الإدخالات بناءً على الأنشطة الحديثة. يتم سحب علامة التبويب الموصى بها من الصور المميزة المحددة تلقائيًا من ذكريات الصور الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكن أن تظهر مجموعة مختارة من الصور الشخصية من عام 2022 كتوصية لإلهام مشاركتك المكتوبة التالية. قد تظهر بعض الاقتراحات ضمن علامة التبويب "التوصية" داخل التطبيق مع "مطالبات الكتابة". على سبيل المثال، قد تظهر كتلة نصية مع سؤال مثل، "ما هو أبرز ما في رحلتك؟"

الجدولة والإشارات المرجعية والتصفية

إذا لم تكن لديك الحرية في الكتابة عند تقديم اقتراح، فيمكنك أيضًا حفظ لحظات معينة تريد تدوينها في يومياتك والكتابة عنها في وقت لاحق. باستخدام ميزة جدول تسجيل دفتر اليومية، يمكنك تعيين وقت محدد ليتم إعلامك بإنشاء إدخال، مما سيساعد المستخدم على جعل تسجيل دفتر اليومية ممارسة متسقة. انتقل إلى تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك وابحث عن تطبيق Journal. قم بتشغيل ميزة "جدول اليومية" وقم بتخصيص الأيام والأوقات التي ترغب في تذكيرك فيها بكتابة الإدخالات. كملاحظة جانبية، في الإعدادات، يمكنك أيضًا اختيار قفل يومياتك باستخدام رمز المرور الخاص بجهازك أو Face ID.

إعدادات لجدولة جلسات اليومية

يمكنك أيضًا تنظيم إدخالاتك داخل التطبيق باستخدام ميزة وضع الإشارات المرجعية، حتى تتمكن من تصفيتها والعثور عليها بالطريقة التي تناسبك. بعد إنشاء إدخال، انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة أسفل صفحتك ثم قم بالتمرير لأسفل للنقر فوق علامة تبويب الإشارة المرجعية. هذا هو نفس المكان الذي يمكنك من خلاله حذف أو تحرير إدخال دفتر اليومية.

لاحقًا، إذا كنت تريد إعادة زيارة إدخال ذي إشارة مرجعية، فانقر فوق أيقونة الأسطر الثلاثة الموجودة في زاوية صفحة اليومية الرئيسية لتحديد الفلتر الذي تريد تطبيقه على إدخالاتك. يمكنك تحديد عرض الإدخالات ذات الإشارات المرجعية فقط، والإدخالات التي تحتوي على صور، والإدخالات التي تحتوي على صوت مسجل، ورؤية الإدخالات ذات الأماكن أو المواقع. قد يكون هذا مفيدًا عندما تبدأ يومياتك بالامتلاء بالتسجيلات.

إضافة الموسيقى والتدريبات والإدخالات الأخرى خارج النظام الأساسي إلى تطبيق يومياتك

باستخدام تطبيق البث الذي تختاره (Apple Music أو Spotify أو Amazon Music)، يمكنك دمج مسارات معينة أو حلقات بودكاست في إدخالاتك من خلال النقر على ثلاثة أزرار في الجزء السفلي من شاشتك التي تفتح خيار "مشاركة الموسيقى الخاصة بك". يجب أن يظهر خيار مشاركة المسار في تطبيق Journal وسيوجد أعلى الإدخال الفارغ عند فتح التطبيق.

يمكنك استخدام نفس الطريقة مع التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق Apple Fitness. يمكنك مشاركة وتصدير تمرين مسجل إلى يومياتك والبدء في الكتابة عن تلك التجربة.