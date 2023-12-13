آبل ترفع قيود NFC للهروب من غرامات مكافحة الاحتكار

تحاول شركة آبل Apple تجنب معركة قانونية جيدة ومستمرة مع الاتحاد الأوروبي. يُزعم أن الشركة تتيح لمنافسيها إمكانية الوصول إلى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، المستخدمة في عمليات الدفع السريعة، وفقًا لتقارير رويترز.

يأتي هذا التحديث بعد الرسوم التي وجهتها المفوضية الأوروبية في مايو 2022 والتحقيق المستمر في ممارسات آبل المحتملة لمكافحة الاحتكار في Apple Pay.

وتحقق المفوضية مع شركة آبل منذ عام 2020، حيث صرحت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر سابقًا أن هناك "مؤشرات على أن شركة أبل قيدت وصول الطرف الثالث إلى التكنولوجيا الأساسية اللازمة لتطوير حلول المحفظة المحمولة المنافسة على أجهزة أبل".

في حين أن اقتراح شركة آبل الحالي يمكن أن يخلصها من غرامة كبيرة ويسوي القضية المرفوعة ضدها، إلا أنه ليس مضمونًا المضي قدمًا. ومن المرجح أن تتشاور المفوضية مع منافسي وعملاء شركة أبل في الشهر المقبل أو نحو ذلك لتحديد ما إذا كان ينبغي لها قبول العرض. يستخدم أكثر من 2500 بنك في جميع أنحاء أوروبا خدمة Apple Pay.

تواجه شركة آبل أيضًا دعوى قضائية في الولايات المتحدة، تم رفعها في يوليو 2022 من قبل Iowa's Affinity Credit Union. وبالمثل، تتهم شركة أبل بالانخراط في سلوك مناهض للمنافسة من خلال تقييد مستخدمي iOS بشكل غير قانوني على خدمة Apple Pay لأي مدفوعات غير تلامسية.

في سبتمبر 2023، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري إس وايت من كاليفورنيا بأن القضية ستمضي قدمًا، قائلاً: "زعم المدعون بشكل معقول أن Apple Pay تفرض رسومًا تعسفية ومضخمة على جهات الإصدار، وأن المنافسة في نظام النقر والنقر إن سوق المحفظة المحمولة التي تعمل بنظام iOS من شأنه أن يحفز الابتكار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار".

وأوضح وايت أيضًا في قراره أن المدعين أظهروا بشكل صحيح احتكار شركة أبل المزعوم ومحاولته الاحتكار.