آبل تصدر M3 MacBook Air في مارس وتحسن تشكيلة iPad

تخطط شركة Apple لبعض التخفيضات الكبيرة في الأجهزة في أوائل عام 2024، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. في نشرة Power On الإخبارية، يتوقع جورمان أن تطلق الشركة الجيل التالي من iPad Pro وiPad Air في مارس - ومن المتوقع أن يأتي كل منهما بحجمين - وM3 MacBook Airs الجديد. من المحتمل أن يأتي Mac Studio وMac Pro في وقت لاحق إلى مجموعة M3؛ يكتب جورمان أن شركة آبل لن تكون هذه الأجهزة جاهزة للإصدار حتى نهاية عام 2024 على الأقل، ومن الممكن أن تستمر حتى عام 2025.

ومع إطلاق أجهزة iPad الجديدة، تخطط شركة Apple لإجراء تمييز أكثر وضوحًا بين النماذج بحيث تكون الخيارات أقل إرباكًا للمستهلكين، وفقًا لجورمان. من المتوقع أن يحصل iPad Pro على شريحة M3 الجديدة من Apple، وشاشة OLED، ويأتي بحجمين: 11 و13 بوصة. يقول جورمان إن شركة Apple ستصدر أيضًا لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز Pro فقط. من ناحية أخرى، سيأتي جهاز iPad Air بإصدار 10.9 بوصة وخيار جديد 12.9 بوصة، ويستخدم شريحة M2. يجب أن تجعل التغييرات الاختلافات بين أجهزة iPad المتطورة والمتوسطة والقياسية أكثر وضوحًا حتى يتمكن الأشخاص من تحديد ما يناسب احتياجاتهم بسهولة أكبر.

أما بالنسبة لجهاز M3 MacBook Air، فيقول جورمان إنه من المحتمل أيضًا أن يأتي في شهر مارس، بالتكوينات المعتادة مقاس 13 و15 بوصة. في ذلك الوقت، قد تقوم شركة Apple أيضًا بإيقاف جهاز 2020 M1 MacBook Air. وستكون الطرازات المتطورة، Mac Studio وMac Pro، هي آخر من يحصل على ترقية M3.