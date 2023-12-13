الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين شمال الضفة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لليوم الثاني على التوالي، والذي خلف أمس 7 شهداء، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة.

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كما شهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وفرض جيش الاحتلال حصارا كاملا على الحي وأغلق جميع مداخله بالآليات العسكرية والجرافات التي قامت بتدمير للبنية التحتية.

فيما قامت قوات الاحتلال بقصف ثلاثة منازل في الحي الشرقي في جنين بصواريخ "الأنيرجا"؛ ما أدى لاحتراق أحد المنازل بالكامل، وإلحاق خراب ودمار بمحتويات عدة منازل أخرى بعد اقتحامها، واحتجزت قوات الاحتلال في العراء 12 مواطنا فلسطينيًا وأخلت سبيلهم بعد استجوابهم، كما حاصرت منزلا في حرش السعادة وهددت بقصفه، واعتقلت شابًا، كما قصفت منزلا آخر في منطقة حليمة السعدية، وشنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم قصف المنازل في مخيم جنين، وتدمير البنية التحتية فيه، وأطلقت الرصاص على كل من يتجول في المدينة ومخيمها، وشنت حملة مداهمات للمنازل واعتقالات للمدنيين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر أنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلاب، يتم تحويل التعليم اليوم /الأربعاء/ عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم وفي أية بلدة يكون فيها تواجد لقوات الاحتلال".

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الجريدة الورقية