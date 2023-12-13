الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يرفع رقم هاتف قائد حماس

بوابة الوفد الإلكترونية

في لقطة تحمل في طياتها الكثير، رفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، لافتة عليها ما قال إنه رقم هاتف قائد حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس خصصت للتصويت على قرار غير ملزم يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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كما رفض غلعاد أردان قرار وقف إطلاق النار في غزة، واصفا إياه بأنه "نفاق" قائلا إنه لن يؤدي إلا إلى" إطالة أمد الموت والدمار في المنطقة" دون أن يوضح كيف سيؤدي إلى ذلك، مغتبرًا  أن وقف إطلاق النار الحالي سيؤدي إلى "ضمان بقاء حماس".

وخلال الجلسة، أيدت 153 دولة القرار، وعارضته 10، وامتنعت عن التصويت 23 دولة.

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