جلسة تصوير للاعبي الأهلي على هامش تنظيم مونديال الأندية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، لجلسة تصوير خاصة مساء اليوم الأربعاء بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.





ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم مع دقات الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة ، بعد أن تخطى العميد نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية من دون رد.

وتأتي الجوائز المالية للبطولة كما يلي :

لفريق صاحب اللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.