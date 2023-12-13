الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رحيل الممثل الأمريكي أندريه براجر

بوابة الوفد الإلكترونية

رحل النجم الأمريكي الشهير أندريه براجر، والذي اشتهر بدوره في المسلسل الأمريكي Brooklyn Nine-Nine، عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، بعد رحلة قصيرة مع المرض

مشوار أندريه براجر الفني

لعب أندريه براجر دور المحقق فرانك بيمبلتون  خلال 100 حلقة  في مسلسله الشهير Homicide: Life on the Street في الفترة من 1993 إلى 1998.

الراحل أندريه براجر

أدوار درامية هامة لـ أندريه براجر

كما لعب دور ريموند هولت في 153 حلقة من مسلسل Brooklyn Nine-Nine، الذي ظهر فيه من عام 2013 إلى عام 2021، وحصل على أربعة ترشيحات لجائزة Primetime Emmy عن عمله في المسلسل، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وفاز الممثل الراحل بجائزتي إيمي في مسيرته المهنية الاولى في عام 2006 عن دوره الذي لعبه نيك أتواتر في فيلم Thief في فئة الممثل الرئيسي في مسلسل قصير أو فيلم؛ ولعمله في فيلم "القتل.. الحياة في الشارع" عام 1998 في فئة الممثل الرئيسي في مسلسل درامي.

الراحل أندريه براجر في قائمة جوائز إيمي

وخلال حياته المهنية، تم ترشيح براجر 11 مرة لجائزة إيمي ، في عدد من الافلام الشهيرة مثل "رجال في سن معينة" و"معبر جدعون" و"طيارو توسكيجي".

حياه أندريه براجر الأسرية

وقد تزوج  أندريه براجر، من الممثلة آمي برابسون، التي شاركته في مسلسل  Homicide: Life on the Street، وانجبا 3 أطفال

 

 

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الجريدة الورقية