مهرجان الرياض للمسرح 2023| الفعاليات الكاملة للدورة الأولى

حدث فني جديد تعيشه السعودية بانطلاق الدورة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، والتي تبدأ فعالياته غدًا الأربعاء حتى 24 ديسمبر الجاري.

الفعاليات الكاملة لمهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى

تحدث عبد الإله السناني رئيس المهرجان وعضو هيئة المسرح عن التفاصيل الخاصة بالمهرجان في المؤتمر الصحفي الثاني له.

أعلن رئيس المهرجان عن أعضاء لجنة التحكيم برئاسة نضال الأشقر، وعضوية السوري غسان مسعود والمصري مدحت الكاشف، والكاتب السعودي صالح زمانان، ومهندس الديكور الكويتي فهد المذن.

العروض المسرحية في المهرجان

وتشهد الدورة الخاصة بالمهرجان 10 عروض مسرحية سعودية متأهلة للمسابقة، من بينها عروض "بحر"، و"طليعة هجر" و "صفعة".



كما أعلن سلطان البازعي الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية عن تنافس 10 مسرحيات لفرق مسرحية سعودية على 11 جائزة في مهرجان الرياض للمسرح، والذي سينطلق برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي.

وبيّن البازعي أن المسرحيات المختارة هي: مسرحية «بحر» لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، و مسرحية «الحِجر» لفرقة نادي القفزة الأولى، و«طليعة هجر» لفرقة كلوز ميديا، و«صفعة» لفرقة كالوس، و«ذاكرة الشيطان» لفرقة رؤية، إضافةً إلى «ضوء» لمسرح الطائف، و«بائع الجرائد» لفرقة فن بوكس، و«ذاكرة صفراء» لفرقة نورس، و«دوار مغلق» لنادي مسمى المسرحي، و«الظل الأخير» لفرقة الوطن المسرحية.

جوائز مهرجان الرياض للمسرح

وأشار إلى فئات الجوائز التي سيتنافس عليها المسرحيون في المهرجان، التي يبلغ عددها 11 جائزة، وهي: جائزة أفضل ممثل، وجائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل نص مسرحي، وجائزة أفضل إخراج مسرحي، وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وجائزة أفضل إضاءة مسرحية، وجائزة أفضل سينوغرافيا، إضافةً إلى جائزة أفضل مكياج مسرحي، وجائزة أفضل أزياء مسرحية، وجائزة أفضل موسيقى مسرحية، وجائزة أفضل ديكور مسرحي.

وسيُخصص المهرجانُ فعالياتٍ ثقافية عن حياة الراحل والكاتب المسرحي السعودي الراحل محمد العثيم، نظيرَ إسهاماته الرائدة، منها عرضُ مسرحيةٍ برؤيته الإخراجية، وإقامةُ معرضٍ فني خاص بمسيرته الفنية، فضلًا عن عددٍ من التفعيلات التي تُعبِّر عن الاحتفاء به، فيما يصاحب ذلك ندوات، وقراءات نقدية، وورشة عمل عن فنون المسرح وتطوير مهارات المسرحيين وصقلها، وعرضُ مسرحية عالمية.