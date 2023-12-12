مهرجان الجونة السينمائي 2023| تغييرات طارئة في الدورة السادسة بسبب فلسطين

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد التأجيلات المفاجأة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي أحدث تغييرات طارئة على فعاليات هذا العام.

فعاليات استثنائية للدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي 2023

تقام الفعاليات لهذا العام في ظروف استثنائية بعد تأجيله مرتين بسبب أحداث قطاع غزة، إلى أن تم الاستقرار على الموعد الحالي الذي يبدأ يوم الخميس القادم 14 ديسمبر.

تشمل التغييرات الاستثنائية التي صرح بها المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي، خلال لقائه التلفزيوني في برنامج “عرب وود”، قائلًا: "ستقام الدورة السادسة دون أي مظاهر احتفالية كما جرت العادة في الدورات السابقة".

واستكمل “ستقام حفلات عشاء من أجل جمع التبرعات لإغاثة أهالي غزة، وما زال هناك بعض الأمور قيد التفكير خاصةً أن قرار تحديد الموعد الجديد للدورة السادسة جاء قي وقتٍ قصير".

وأنهى حديثه بالتفكير في تغيير اللون الأحمر المعتاد لسجادة المهرجان ولم يكشف البديل له، بجانب أفكار أخرى لدعم القضية الفلسطيني بشكل فعال ومؤثر.

ومن أهم تلك التغييرات إضافة برنامج “نافذة على فلسطين”، والذي يعرض 10 أفلام فلسطينية بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، والتي تعكس جوانب حياتية مختلف لفلسطين، وتوجيه أنظار روّاد المهرجان إلى السينما الفلسطينية التي لا تقل أهمية عن السينما العربية.

عدسة على فلسطين..جلسات نقاشية في مهرجان الجونة السينمائي 2023

كما تشهد الدورة السادسة للمهرجان أيضًا حلقة نقاشية بعنوان “الكاميرا في أزمة: عدسة على فلسطين”، وستضم عدد من صناع السينما الفلسطينية منهم مشهراوي، ونجوى نجار، وخليل المزيان، والممثل أحمد المنيراوي، وخلال الجلسة النقاشية سيتحدث كل منهم عن تجربته المباشرة مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها أثناء عملية التصوير لتصل رواياتهم إلى الشاشة.

وأكدت يسرا في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي أن "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا في كلماتها: "السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، والتي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميز، حيث إن وجودها أحدث فارقًا مهمًا في هذه الدورة".



ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان انتشال التميمي على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة سميح ساويرس حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان" مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل".



وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة "استحقاقه هذا التكريم".