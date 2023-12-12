الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر حسني وسيف نبيل يجتمعان في مهرجان أم الإمارات

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الفنان تامر حسني والفنان العراقي سيف نبيل على مسرح غنائي واحد، ذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الغمارات الذي يجمع نجوم العالم العربي في الغناء.

موعد حفل تامر حسني وسيف نبيل في الإمارات

ومن المقرر ان يقام الحفل في الـ 30 من ديسمبر الجاري على أحد المسارح الكبرى في أبو ظبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

تامر حسني

 

 

سيف نبيل

 

الحفل الأول من فعاليات مهرجان أم الإمارات

استضافت ليالي مهرجان أم الإمارات الأسبوع الماضي أولى الحفلات التي جمعت بين الفنان رامي صبري والفنانة نانسي عجرم، والتي شهدت حضور كامل العدد وتوزيعات موسيقية جديدة لبعض الأغاني.

 

نبذة عن مهرجان أم الإمارات

يُقدِّم المهرجان، الذي تُنظِّمه دائرة السياحة والثقافة أبو ظبي ، عروضاً فنية وفنانين عالميين وجولات كرنفال، ويتيح شراء مجموعة من الأزياء والإكسسوارات ومنتجات التجميل، إضافة إلى أطباق ومأكولات متنوِّعة من مطابخ العالم. وتتمحور النسخة السابقة من المهرجان حول موضوعٍ مستوحى من فترة الرخاء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ليتجاوب مع مشاعر الحنين إلى الماضي لدى زوّاره بنظرة من المستقبل.

أماكن فعاليات مهرجان أم الإمارات

تتوزَّع فعاليات مهرجان أم الإمارات في هذه الدورة على أربع مناطق، هي منطقة التسلية، ومنطقة التشويق، ومنطقة الترفيه، وحي التسوُّق والتذوُّق، ويُقدَّم فيها مزيجٌ من التجارب المحلية والعالمية في التسوُّق، ليستمع الزوّار بمجموعة غنية من الأطعمة والمشروبات، وأنشطة متنوِّعة، تشمل جولات المتنزهات الترفيهية، وورش العمل الإبداعية العملية، والتجارب التفاعلية للألعاب الواقعية والواقع الافتراضي. وتناسب أنشطة المهرجان مختلف الأعمار، مثل اللعب في غرف الهروب، ومغامرات ألعاب الفيديو، ومنافسات كرة السلة، ومضمار سباقات سيارات الجيب، وحلبة التزلُّج وغيرها.

 

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الجريدة الورقية