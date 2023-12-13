الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء بالأسواق عقب التراجعات الأخيرة

زيت الطعام
زيت الطعام

شهدت أسعار زيت الطعام خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، عقب تسجيل تراجعات قوية ما بين 1000 إلى 1500 جنيه للطن.

 

وخيم الثبات على أسعار التداول للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

 

وفي سياق متصل، يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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سعر زيت الطعام اليوم الأربعاء في أسواق الجملة

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 47,000 جنيه للطن.

 

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 59,000 جنيه للطن.

 

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا، استقرارًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 55,000 جنيه للطن.

 

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 58,000 جنيه للطن.

 

زيت الأولين

واستقر سعر طن زيت الأولين، بالقيمة الشرائية، مسجلًا 51,000 جنيه للطن.

 

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

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