الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

حبس شخص استدرج صغيرا وأنهى حياته بالخصوص

حبس تشكيل عصابي بتهمه سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدى المدارس بقنا

 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (103) قضايا مواد مخدرة بإجمالى (110) متهمين ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,725 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (24,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (6,462 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,310 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 800 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 395 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 70 جرام).

(393) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (20قطعة سلاح نارى بحوزة 16 متهما) وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية.

بندقية خرطوش.

(18) فرد محلى.

(18) طلقة مختلفة الأعيرة.

(141) قطعة سلاح أبيض.

 

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (52817) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى: 

(123) حكم جناية.

(16587) حكم حبس جزئى.

(2990) حكم حبس مستأنف.

(25446) حكم غرامة.

(7671) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (204) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23240) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (44) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

 

 

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