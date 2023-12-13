الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

يتقابل الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، أمام نظيره اتحاد جدة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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كأس العالم للأندية.. موعد المران الثاني للأهلي بالسعودية استعدادا لمباراة اتحاد جدة

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جدول مواجهات كأس العالم للأندية كاملاً وتوقيتات إقامتها

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية    

 ويخوض مارسيل كولر مدرب الاهلى ولاعبيه مواجهة مرتقبة ينتظرها متابعي الساحرة المستديرة بالوطن العربي مع اتحاد جدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وتمكن فريق اتحاد جدة من التأهل لملاقاة الاهلى على حساب أوكلاند سيتي بنتيجة 3 / صفر في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح مونديال الأندية.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: "الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".

 

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