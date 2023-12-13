كأس العالم للأندية.. موعد المران الثاني للأهلي بالسعودية استعدادا لمباراة اتحاد جدة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثانى على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة اليوم، استعدادا لمباراة نظيره اتحاد جدة السعودي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخ مشاركة ابناء القلعة الحمراء في المنوديال.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، قد وصلت مساء الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وسيخوض الأهلي المواجهة الأولي بالمونديال أمام اتحاد جدة السعودي بعد تغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

وتحدد موعدا لانطلاق أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية



حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

