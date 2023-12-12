جدول مواجهات كأس العالم للأندية كاملاً وتوقيتات إقامتها

بعد افتتاح البطولة

انطلقت اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، التي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها ، خال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وتذاع فعاليات البطولة عبر قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا الرقمية”.



وتأتي مواجهات البطولة على النحو التالي ..

اللقاء الافتتاحي ومواجهة الدور التمهيدي الجارية الآن بين الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، وتقام وانطلقت صافرتها في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

مواجهة ربع النهائي الأول بين الأهلي بطل القارة السمراء و الفائز من المباراة السابقة الافتتاحية، على أن تقام يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

مواجهة ربع النهائي الثاني بين أوراوا الياباني وليون المكسيكي ، وتقام أيضًا يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول بين فلومينينسي البرازيلي و الفائز من لقاء ربع النهائي الأول ، ويقام يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني ، بين مانشستر سيتي الانجليزي و الفائز من لقاء ربع النهائي الثاني، الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد صاحب الثالث والميدالية البرونزية، وتقام في يوم الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله فيصل .

نهائي كأس العالم للأندية ، ويقام يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.