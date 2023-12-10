آبل تمنع استغلال iMessage

لم يكن الأمر ليدوم أبدًا. منذ إطلاقه هذا الأسبوع، كان من المتوقع أن يواجه تطبيق Beeper Mini، الذي يتيح لمستخدمي Android الحصول على دعم نص iMessage، مشكلة بمجرد أن يلفت انتباه شركة Apple. وجذب انتباه أبل لديها.

بالأمس، بدا أن منصة Beeper بأكملها في حالة تعطل، مما أدى إلى تكهنات بأن صانع iPhone قد قام بإغلاق الحلول البديلة لـ iMessage. اعتبارًا من هذا الصباح، كان Beeper Mini لا يزال ينشر على X (Twitter سابقًا) أنه كان يعمل على إصلاح الانقطاع، ولكن مع إعلان من Apple اليوم، قد يكون كل ذلك بلا جدوى.

وقالت شركة أبل: "لقد اتخذنا خطوات لحماية مستخدمينا من خلال حظر التقنيات التي تستغل بيانات الاعتماد المزيفة من أجل الوصول إلى iMessage". "شكلت هذه التقنيات مخاطر كبيرة على أمان المستخدم وخصوصيته، بما في ذلك احتمالية الكشف عن البيانات الوصفية وتمكين الرسائل غير المرغوب فيها والبريد العشوائي وهجمات التصيد الاحتيالي. وسنواصل إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا."

على الرغم من أن شركة آبل لم تذكر أي تطبيقات بالاسم، فمن المنطقي أنه نظرًا لتوقيت إطلاق Beeper Mini والمشكلات الأخيرة، فإن هذا يشير إلى الثغرة التي كانت المنصة تستخدمها.

كانت طريقة Beeper ترسل رسائل المستخدمين النصية إلى خوادم Apple قبل الانتقال إلى المستلمين المقصودين، وقد فكر فيها أحد طلاب المدرسة الثانوية. لن يحتاج برنامج المراسلة المحتمل حتى إلى معرف Apple للوصول إلى iMessage عبر Beeper Mini، على الرغم من أن تطبيق Android يوفر تشفيرًا شاملاً للمحادثات بين الأشخاص الموجودين على نظامي التشغيل.

قالت Apple أيضًا اليوم إنها غير قادرة على التحقق من أن الرسائل المرسلة عبر وسائل غير مصرح بها والتي تتظاهر بأنها تحتوي على بيانات اعتماد صالحة يمكن أن تحافظ على التشفير الشامل. توقع Beeper أن هذا الحل البديل قد يتم إيقافه يومًا ما، ويبدو أن فجوة المراسلة بين Android وiOS لا تزال سليمة. في الوقت الراهن.