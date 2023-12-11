آبل تواجه انخفاض المبيعات بأجهزة جديدة

من المقرر أن تجري شركة أبل Apple تغييرات كبيرة في العام المقبل لمكافحة انخفاض المبيعات.

تفاصيل انخفاض مبيعات أبل

يزعم أحد التقارير، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عملاق التكنولوجيا يعمل على تجديد جهاز iPad الخاص به، مما يجعله أسرع وأكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.



سيكون لجهاز iPad Air الجديد حجمان لأول مرة، في حين سيتم تزويد طراز Pro بشاشات OLED ومعالج M3 الأسرع - الموجود في MacBook Pros

واجهت الشركة انخفاضًا في مبيعات أجهزة iPad لعدة أرباع، حيث أجبر التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض المستهلكين على التراجع عن المشتريات غير الضرورية.

وكشفت شركة آبل عن توقعات مبيعات الشهر الماضي والتي كانت أقل من تقديرات وول ستريت بسبب ضعف الطلب على أجهزة iPad والأجهزة القابلة للارتداء.

وفي الوقت نفسه، كانت أعمالها في مجال أجهزة Mac تواجه ركودًا أوسع نطاقًا في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وذكر تقرير بلومبرج نيوز أنه من المتوقع إطلاق أجهزة iPad في نهاية شهر مارس تقريبًا، وأن الشركة تعمل أيضًا على إصدارات مُجددة من ملحقات Apple Pencil وMagic Keyboard للطراز Pro من الجهاز.

ويمكن للمستخدمين الاختيار بين جهاز لوحي مقاس 11 بوصة أو 13 بوصة والذي سيكون الإصدار الأكبر حتى الآن.

وتكهن التقرير أيضًا بأن المستخدمين يمكن أن يروا لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُجددة تحول جهاز iPad إلى كمبيوتر محمول – وقد تشهد الترقية لوحة تتبع أكبر حجمًا.