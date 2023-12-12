الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمه سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدى المدارس بقنا

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بقنا ،  بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس بقنا ، وتوالت النيابة التحقيق .

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حبس تشكيل عصابي بتهمه  سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدي المدارس بقنا 

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من “3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية – مقيمن بمحافظة قنا”، لقيامهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس - الكائنة بدائرة مركز شرطة قنا ، وقاموا بنقل المسروقات بدراجة نارية " تروسيكل" ملك أحدهم ، وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم  (7 أجهزة تابلت - جهاز "لاب توب" وشاحن - 7 "هارد ديسك" – 2 جهاز DVR”" –2 جهاز "باور سبلاى"- وحدة "سيرفر"- جهاز "راوتر") ، والأدوات المستخدمة فـى الواقعة ( 2مقص حديدى ،صاروخ كهربائى) ومركبة التروسيكل المشار إليها"بدون لوحات معدنية"،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

كما امرت جهات التحقيق بالمنوفية ،  بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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