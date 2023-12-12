حبس تشكيل عصابي بتهمه سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدى المدارس بقنا

أمرت جهات التحقيق بقنا ، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس بقنا ، وتوالت النيابة التحقيق .

حبس تشكيل عصابي بتهمه سرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية بإحدي المدارس بقنا

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من “3 عاطلين ، لأحدهم معلومات جنائية – مقيمن بمحافظة قنا”، لقيامهم بسرقة عدد من الأجهزة الإلكترونية من إحدى المدارس - الكائنة بدائرة مركز شرطة قنا ، وقاموا بنقل المسروقات بدراجة نارية " تروسيكل" ملك أحدهم ، وبحوزتهم (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم (7 أجهزة تابلت - جهاز "لاب توب" وشاحن - 7 "هارد ديسك" – 2 جهاز DVR”" –2 جهاز "باور سبلاى"- وحدة "سيرفر"- جهاز "راوتر") ، والأدوات المستخدمة فـى الواقعة ( 2مقص حديدى ،صاروخ كهربائى) ومركبة التروسيكل المشار إليها"بدون لوحات معدنية"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 عاطلين لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بالمنوفية

كما امرت جهات التحقيق بالمنوفية ، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع، تم التحفظ علي المتهمين وتوالت النيابة التحقيق .

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين - لإثنين منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقة -3 مفاتيح مصطنعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4 وقائع سرقة) وأرشدوا عن المسروقات (4 سيارات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.