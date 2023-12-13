أسعار الفراخ ببورصة الدواجن اليوم 13-12-2023

أسعار الفراخ..تصدرت بورصة الدواجن محرك البحث جوجل اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، من قبل الكثير من المواطنين للبحث عن أسعار الفراخ البيضاء، بالأسواق المصرية والمحلية و المزارع، ويهتم عدد كبير من المستهلكين بمعرفة الأسعار يوميًا .

وشهدت أسعار الفراخ تراجعًا اليوم الاربعاء 13 ديسمبر2023، ليتراوح سعر الكيلو من 59 إلى 60 جنيهًا، وجاء ذلك الانخفاض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية مصر كدولة تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور، وكذلك تعمد مصر إلى توفير الأعلاف لانعاش صناعة الدواجن، وفقًا الشعبة العامه للدواجن في غرفة القاهرة التجارية .

أسعار الفراخ بالبورصة اليوم الاربعاء 13 ديسمبر2023 لتسجل التالي:

وصلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاربعاء 13 ديسمبر لتصل الى 64 للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاربعاء للمُستهلك الى 81 جنيه إلى 82 جنيه.

استقر سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاربعاء 13 ديسمبر للمُستهلك 110 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم ليصل الكيلو للمستهلك بسعر 60 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ أبيض بياض أرضي للمستهلك اليوم بسعر يصل الى 51 جنيه.

كما وصل سعر كيلو الفراخ أبيض بياض سلك للمستهلك لتصل الى 48 جنيه.

وصل سعر كيلو الفراخ أحمر بياض أرضي للمستهلك اليوم الاربعاء لتصل الى 61 جنيه.

استقر سعر كيلو الفراخ أحمر بياض سلك للمستهلك ليصل الكيلو الى 58 جنيه.

الدواجن

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 13-12-2023

وبلغ سعر كيلو الفراخ في البورصة العمومية للدواجن ​​بين 65 و67 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك يعتمد على المنطقة وتراوحت الأسعار في الأسواق المحلية بين 80 و 85 جنيهًا، بينما كان سعر كيلو الدواجن الساسو 80 جنيهًا للمستهلك.

فيما يتعلق بأسعار سوق الدواجن العامة اليوم، بلغ سعر الدجاج الأبيض 60 جنيهًا للكيلو جرام، وفي هذا السياق تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الموارد الحيوانية والدواجن، من خلال تطعيمات محلية الصنع.

وفي السياق ذاته انخفض سعر الكتكوت الأبيض إلى 24 و25 جنيها،صعد الكتكوت الساسو إلى 18 و 19 جنيها، فيما جاء كيلو الأمهات البيضاء بنحو 59 جنيهًا.