أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم الأحد.. الفراخ بكام

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن بالبورصة خلال تعاملات اليوم الاحد، استقرارًا، وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا.

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 71 و73 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأحد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدوان اليوم الاحد في البورصة

الدواجن

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم

وسجلت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 63 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبدالحكيم محمود فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.

وهبطت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية بنحو جنيهين لتسجل 85 جنيها للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 65 جنيهًا فى المزرعة.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل

واستقرت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» عند 63 جنيهًا، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 90 جنيها للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 26 جنيها.

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا

وسجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وصعد سعر الكتكوت الأبيض إلى 26 و27 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 20 و21 جنيها، وبلغ كيلو الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.