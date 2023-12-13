الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 8 ضباط وجنود في قطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأنّ الاحتلال أعلن مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الضارية في قطاع غزة، بينهم قائد كتيبة في لواء جولاني.

المتحدث باسم قوات يونيفيل، آندريا تينني، أنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتهدئة النزاع على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أن هناك تزايد احتمالية وجود حسابات خاطئة بعد شهرين من النزاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان

وشدد المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، على أن احتمالية التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد بشكل كبير، مؤكدًا أن تبادل إطلاق النار مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والوضع يدعو للقلق.

وأعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم السبت، أن دورية تابعة لها تعرضت ظهر اليوم لنيران من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت "اليونيفيل" أن الهجوم على قوات حفظ السلام بلبنان أمر مقلق للغاية، مشيرة إلى إصابة إحدى السيارات التابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران على دورية تابعة لها في جنوب لبنان دون إصابات.

وشهد جنوب لبنان، اشتباكات كبيرة خلال الأسابيع الماضية بين حزب الله، والجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.

حفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”

وفي وقت سابق، كشفت القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان “اليونيفيل”، عن إصابة سيارة تابعة لها بنيران الجيش الإسرائيلي قرب بلدة عيترون جنوب لبنان، وذلك حسبما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها.

وأوضحت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اختراق حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المقررة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، وأعلن حزب الله اللبناني التزامه بها بالتبعية، وذلك حسبما أفادت به مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أن الهدنة خرقت عبر طائرات مسيرة إسرائيلية جابت سماء جنوب لبنان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دفع المقاومة الإسلامية بإطلاق صاروخ أرض جو لاستهداف الطائرة، ولكن يبدو أنها لم تصب الهدف. وأضاف أن هناك إطلاق نيران من قبل الجانب الإسرائيلي على عدد من المزارعين، ما أسفر عن إصابة سيارة في الجنوب اللبناني، والأنباء تفيد بأن هناك إطلاق نار على المزارعين الذين عادوا إلى مزارعهم لحصد الزيتون، بعدما مر الموسم دون قطفه.