مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن الدولي

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن استمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح.