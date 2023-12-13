الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن الدولي

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مندوب مصر بالأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن استمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح.

 

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